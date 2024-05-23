نشكركم على متابعتكم خبر التثقيف الصحي تستعرض نتائج النزول الميداني لبرنامج “وازن” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 مايو 2024 08:49 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أمس، عبر جلسة نظمتها في مسرح المجلس عن نتائج النزول الميداني لبرنامج وازن حيث شاركت فيه نحو 22 جهة حكومية في الإمارة.

و يعد برنامج وازن أحد مبادرات ومشاريع الإدارة الذي تقام فعالياته سنوياً تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بهدف ضمان بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في حكومة الشارقة.

و يهدف البرنامج إلى تعزيز التوازن بين العمل والحياة من خلال نهج متناسق ومنظم بين الموظفين في حكومة الشارقة.

و يتضمن البرنامج معايير للمؤسسات تساهم في خلق بيئة تعزز صحة الموظفين وتدعم مبادئ الصحة في أماكن العمل.

و تركز محاور البرنامج على أربعة مجالات رئيسية ، وهي: نمط الحياة الصحي ، بيئة العمل ، السلامة في مكان العمل وثقافة المؤسسة.

حضر الجلسة كل من سعادة الشيخ سلطان بن عبدالله القاسمي – مدير دائرة الاحصاء والتنمية المجتمعية و سعادة ايمان راشد سيف مدير ادارة التثقيف الصحي و سعادة البروفيسور الدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والشركاء: جامعة الشارقة ممثلة بكلية العلوم الصحية، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ودائرة الموارد البشرية.

و أعلنت سعادة ايمان راشد سيف مدير ادارة التثقيف الصحي عن نتائج المرحلة الأولى والتي استهدفت 22 مؤسسة حكومية تشمل 80% من موظفي حكومة الشارقة وأشرفعلى منهجية الدراسة 15 عضو تدريس من كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة . تضمنت الدراسة 3 أساليب منها النزول الميداني لدراسة معايير البرنامج والأستبانات الإلكترونية لجميع موظفي المؤسسات الحكومية في امارة الشارقة .

وبلغ عدد استجابات الموظفين على الاستمارات الفردية 2,534 استجابة وتم تنسيق مقابلات مع القيادات المؤسسية في 22 مؤسسة، وجراء 6 مقابلات تستكمل لاحقا ات وتمت مناقشة 8 محاور عن مكان العمل من حيث : التغذية الصحية و تعزيز النشاط البدني ، أنظمة التبيلغ عن الحوادث، الأنشطة المجتمعية، ممارسات دعم الإقلاع عن التدخين، الحصول على الرعاية الصحية الأولية، حول الدعم المتاح للآباء و خطط التأهب للطوارئ والكوارث.

وأشارت سعادتها إلى أعلى نتائج ايجابية (راض وراض بشدة) لمعدلات الرضا الوظيفي والقدرة على الاسهام الفعال في المجتمع بنسبة :74.6 % والقدرة على العطاء و استغلال الإمكانيات الفردية بنسبة 73.5%والرضا عن الراتب بالمقارنة مع حجم العمل المطلوب بنسبة 70.2%مما يعني أن 89% من الموظفين لا يعانون الاجهاد الوظيفي المرتفع مما يعكس بيئة عمل إيجابية.

وذكرت أن 89% من الموظفين شاركوا في أنشطة تطوعية خلال 12 شهرا وأوضحت الإستبانات نسبة التغذية الصحية للموظفين وتبين بأن نسبة الموظفين الذين يتناولون طعاما صحيا إلى صحي جدا في مقر العمل يمثلون 55.4 %

و توجهت سعادتها بالشكر والثناء إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموها المتواصل ورعايتها الكريمة لمبادرات ومشاريع الإدارة .