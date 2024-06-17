نشكركم على متابعتكم خبر حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 يونيو 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم في قصر البديع العامر، المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة.

تلقى سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالشارقة، والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

عبر المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة ويزيدها تقدمًا وازدهارًا، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال إلى جانب سموه كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، بالإضافة إلى عدد من الشيوخ، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر والهيئات الحكومية.