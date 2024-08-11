تعاون بين شرطة أبوظبي والداخلية المصرية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 11 أغسطس 2024 10:56 صباحاً - وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بشأن توطيد التعاون المشترك في مجالات التدريب الشرطي والأمني وتعزيز الشراكة بين الجهتين.

وقع المذكرة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، واللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجمهورية مصر العربية، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبحضور مدراء القطاعات الشرطية. وبموجب المذكرة يتم تعزيز أواصر التعاون المؤسسي وتبادل المعلومات لبناء القدرات والتطوير المهني في المجالات المشتركة.