القسّام تستهدف القدس المحتلة بالصواريخ

القسّام تستهدف القدس المحتلة بالصواريخأعلنت كتائب القسّام، مساء الجمعة، قصف القدس المحتلة برشقةٍ صاروخية، ردّاً على المجازر الإسرائيلية بحقّ المدنيين في قطاع غزّة.

وأكّدت كتائب القسّام استهداف غرفة القيادة الميدانية للاحتلال في منطقة جحر الديك، وسط قطاع غزّة، عبر استخدام صواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف "الهاون".

ونشرت كتائب القسام فيديو يوثّق عملية مشتركة لها مع سرايا القدس، يظهر فيه مشاهد استهداف تجمّع لجنود الاحتلال شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وتحقيق إصابات محققة في صفوفهم.

ووثّقت كتائب القسّام التحام مجاهديها بآليات الاحتلال المتوغلة في مدينة خان يونس، عبر عرضها مشاهد لاستهداف الآليات في عدّة محاور للقتال في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزّة، بالإضافة إلى عرض مشاهد لعتادٍ تابع لجنود الاحتلال، غنمه المجاهدون بعد تفجير ناقلة جندٍ في خان يونس.