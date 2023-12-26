العالم اليوم - أسهم التكنولوجيا تعصف بمؤشر شنغهاي الصيني

انتم الان تتابعون خبر أسهم التكنولوجيا تعصف بمؤشر شنغهاي الصيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - شهدت غالبية أسواق المال الآسيوية ارتفاعا، في ختام جلسة الثلاثاء، رغم ضعف التعاملات بسبب موسم العطلات، مع إغلاق بعض الأسواق في المنطقة لقضاء العطلات. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية وأسعار النفط.

قاد مؤشر شنغهاي الخسائر في آسيا بسبب البيع المكثف لأسهم شركات التكنولوجيا ورقائق الحاسوب مع تجدد المخاوف بشأن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2898.88 نقطة.

وفي شنغن، حيث يتم إدراج عدد أكبر نسبيا من شركات التكنولوجيا المتقدمة، خسر مؤشر الأسهم إيه 1.2 بالمئة. وتراجعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.7 بالمئة، بينما خسرت أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية 2.4 بالمئة.

الأسواق الآسيوية

ارتفع مؤشر نيكي 225 في طوكيو 0.2 بالمئة إلى 33305.85 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، أضاف مؤشر كوسبي 0.1 بالمئة مسجلا 2602.59 نقطة.

وارتفع مؤشر سيت في بانكوك 0.3 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني 0.8 بالمئة.

وارتفع مؤشر سينسيكس في مومباي 0.3 بالمئة.

وأغلقت الأسواق في أستراليا وهونغ كونغ للعطلات.

بيانات اقتصادية في اليابان

حافظ معدل البطالة في اليابان على ثباته عند 2.5 بالمئة في نوفمبر، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الثلاثاء. وشهدت نسبة الوظائف إلى المتقدمين تراجعا طفيفا، حيث استقرت عند 1.28، ما يشير إلى وجود حوالي 128 فرصة عمل متاحة لكل 100 متقدم.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر أسعار منتجي الخدمات في اليابان، والذي يقيس تكاليف السلع والخدمات التي تقدمها الشركات للشركات الأخرى والهيئات الحكومية، عند 2.3 بالمئة في نوفمبر، ما يشير إلى انتقال تدريجي لارتفاع تكاليف العمالة وإمكانية تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور، ما يدعم هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان عند 2 بالمئة.

وأغلقت الأسواق الأميركية والأوروبية الإثنين، فيما ستظل بعض الأسواق في أوروبا مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.

وأنهت وول ستريت الجمعة أسبوعها الثامن على التوالي من المكاسب مع نهاية هادئة بعد التقارير التي أظهرت انخفاض التضخم في ظل تحسن الاقتصاد بصورة أقوى من المتوقع.

ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2 بالمئة ليظل أقل من 1 بالمئة عن الرقم القياسي الذي سجله قبل عامين تقريبا عند 4754.63 نقطة.

وتراجع مؤشر داو جونز أقل من 0.1 بالمئة إلى 37385.97 نقطة، وربح مؤشر ناسداك 0.2 بالمئة إلى 14992.97 نقطة.

ونتيجة لمكاسبه الأسبوعية الثمانية على التوالي، يقع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في منتصف أطول سلسلة مكاسب له منذ عام 2017.

وفي تعاملات أخرى يوم الثلاثاء، ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 73.64 دولارا للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، 12 سنتا ليصل إلى 78.92 دولارا للبرميل.

وارتفع الدولار الأميركي إلى 142.35 ين ياباني من 142.33 ين. وارتفع اليورو إلى 1.1024 دولار من 1.1016 دولار.