نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غلوبال تايمز": أوكرانيا هي الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله وخطط واشنطن باءت بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن خطة الولايات المتحدة لإضعاف روسيا من خلال الأزمة الأوكرانية باءت بالفشل، فيما يبقى نظام كييف الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "يلاحظ أن الغرض من المساعدة الغربية لنظام كييف لم يكن هدفه حماية أوكرانيا، بل محاولة إضعاف روسيا، في حين يدرك الغرب أخيرا بشكل متزايد أن الصراع الأوكراني لن يستنزف روسيا كما توقع بل عكس ذلك".

وأضافت أن "الموقف تجاه الأزمة الأوكرانية أصبح متناقضا بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا، ويتجلى ذلك في الاتجاه نحو خفض المساعدات، فيما يؤيد المزيد والمزيد من دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات وقف إطلاق النار".

وأكدت الصحيفة أن "هذا يوضح مرة أخرى الحقيقة التي لا مهرب منها: أوكرانيا هي الخاسر الأكبر في الصراع بأكمله".

واعترف القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني في وقت سابق، بصعوبة المهمة في أفدييفكا، مرجحا مغادرة القوات الأوكرانية المنطقة خلال 2 أو3 أشهر للمحافظة عليها بسبب النقص في التعداد.

هذا وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن الجيش الروسي في كل الظروف يظهر جاهزيته وقدراته الكبيرة ومرة أخرى خلال عام 2023، على عكس كل آمال الغرب.

كما أكد نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن العديد من دول العالم بدأت تدرك فساد نظام كييف.