العالم اليوم - إسرائيل حاولت تحريره.. مقتل مستوطن محتجز في غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل حاولت تحريره.. مقتل مستوطن محتجز في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يناير 2024 07:22 مساءً - أعلنت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، الأربعاء، أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة جنديين بجروح خطيرة ومقتل مستوطن خلال محاولة تحريره بعد وقوعه بالأسر عقب هجوم 7 أكتوبر".

وأضافت الصحيفة أن مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، أبلغوا عائلة المستوطن الذي تم اختطافه من كيبوتس باري إلى قطاع غزة، أنه قتل خلال محاولة إنقاذه من الأسر.

والسبت، أعلن الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن عسكريا إسرائيليا تحتجزه الجبهة في غزة قُتل في ضربة جوية إسرائيلية أدت أيضا إلى إصابة عدد من محتجزيه.

وقال متحدث باسم الجناح العسكري إن الضربة الجوية وقعت بعد محاولة فاشلة من قوة إسرائيلية خاصة لتحرير العسكري.

وبعد مرور أكثر من 12 أسبوعا على الهجوم الذي شنه مقاتلو "حماس" على بلدات في جنوب إسرائيل التي تقول إنه أدى إلى مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة، حوّلت القوات الإسرائيلية مناطق كبيرة من قطاع غزة إلى أنقاض.

ولم تثمر جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل التفاوض لوقف إطلاق النار منذ انهيار هدنة استمرت أسبوعا في نهاية نوفمبر.