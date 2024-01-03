واشنطن بوست: الولايات المتحدة تستعد لإعادة فتح المعابر الحدودية الجنوبية مع انخفاض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 07:29 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لإعادة فتح المعابر الحدودية الجنوبية مع المكسيك، وذلك بعد انخفاض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا الحدود في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية.

وبحسب بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فقد تم تسجيل ما يقرب من 250 ألف عبور غير قانوني على طول الحدود الجنوبية في ديسمبر الماضي، وهو أعلى إجمالي خلال شهر واحد على الإطلاق.

ودفع هذا الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين المسؤولين الأمريكيين إلى إغلاق العديد من المعابر الحدودية القانونية، وذلك لمساعدة حرس الحدود في التعامل مع التدفق الكبير للمهاجرين.

وأوضحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن عمليات الإغلاق التي تنطبق أحيانًا على المشاة والمركبات تؤدي إلى خنق السفر والتجارة عبر الحدود مع المكسيك.

ويأتي قرار الولايات المتحدة بإعادة فتح المعابر الحدودية الجنوبية بعد أن اتخذت الحكومة المكسيكية إجراءات لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، أرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض إليزابيث شيروود راندال إلى مكسيكو سيتي لحث المسؤولين المكسيكيين على تشديد تطبيق القانون.

وبحسب مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، فقد تم احتجاز حوالي 2500 مهاجر من قبل عملاء أمريكيين في يوم رأس السنة الجديدة، بانخفاض عن حوالي 10 آلاف مهاجر تم احتجازهم في ديسمبر الماضي.

ويأتي انخفاض أعداد المهاجرين في ظل تشديد الإجراءات الحدودية الأمريكية، وكذلك في ظل الهدوء الذي ساد الحدود خلال عطلات نهاية العام.