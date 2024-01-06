نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين سلطان النيادي وزيرا للشباب في دولة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بتعيين سلطان النيادي وزيرا للشباب في دولة الإمارات.

واختير النيادي، ليكون واحدًا من أول رواد الفضاء الإماراتيين، ووصفته البروفيسور ديبرا همفريس، نائبة رئيس الجامعة بأنهم "فخورون للغاية به كخريج، وسنتابع إنجازاته كرائد فضاء بإهتمام كبير".

وبعد عودته إلى الإمارات، انضم إلى كلية زايد العسكرية لفترة قبل أن يعمل كمهندس اتصالات في القوات المسلحة الإماراتية.

