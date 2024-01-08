نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماكرون يستذكر ضحايا هجمات "شارلي إيبدو" و"هايبر كاشير" ويؤكد "وحدة الفرنسيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد مستذكرا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير"، إن "منفذي الهجمات حاولوا تدمير المجتمع لكن الفرنسيين متحدون دائما".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضحايا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير" في عام 2015، مشيرا إلى أن الشعب لا يزال يحافظ على وحدته.

وكتب ماكرون في صفحته على منصة "إكس": "في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2015، أصبحت فرنسا هدفا للإرهاب، ومن خلال مهاجمة شارلي إيبدو وهايبر كاشير وضباط الشرطة، حاول الإرهابيون تدمير حرياتنا وتقسيمنا".

وأوضح ماكرون أن "الشعب الفرنسي لا يزال وسوف يظل متحدا ليكرم ذكرى القتلى في هذه الهجمات".

كما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على موقع "إكس": "إن الذين سقطوا أثناء هذه الهجمات قُتلوا لأنهم يجسدون حرية التعبير، أو لأنهم كانوا يؤدون واجبهم، أو لأنهم يهود".

وبعد مرور تسع سنوات على الهجمات، أقيمت مراسم التكريم دون كلام يوم الأحد، بحضور خاص للرئيس السابق فرانسوا هولاند وعمدة باريس آن هيدالغو.