نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يطلقون صواريخ ردا على الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت شركة "درياد غلوبال" المختصة بالأمن البحري أن حركة أنصار الله (الحوثيون) أطلقت صواريخ ردا على الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن.

وأوضحت الشركة: "نؤكد محاولة واحدة لشن ضربات صاروخية، تم إطلاقها في وقت سابق اليوم على بعد نحو 90 ميلا شرق عدن، نحن على علم أيضا بالتقارير المتعلقة بمحاولة ثانية، لكن لا يمكننا تأكيدها".

وأضافت الشركة أنه بسبب هجمات الأمس على مواقع الحوثيين، حثت الشركة جميع عملائها على تجنب المرور في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة على الأقل.

كما أعربت الشركة عن ثقتها في أن الوضع في هذه المنطقة سيظل غير متوقع في المستقبل القريب، مضيفة: "نتوقع أن نشهد هجمات مضادة جديدة في هذه المنطقة في الأيام المقبلة".

وأفاد مراسل RT فجر اليوم الجمعة بأن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارات على مدينة صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية.

وأضاف أن 5 غارات جوية تستهدف اللواء 22 ميكا في مدينة تعز و3 غارات تستهدف مطار تعز. مشيرا إلى تعرض مطار الحديدة ومنطقة كيلو 16 لغارات جوية أيضا.

كما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر، أن القوات الأمريكية استخدمت الغواصة "يو إس إس فلوريدا" خلال الهجوم على اليمن.