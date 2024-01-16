نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة سويسرا بالقاهرة: بلادنا خصصت 102 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابة للوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، خصصت سويسرا مبلغًا إضافيًا قدره 90 مليون فرنك سويسري، أي ما يقرب من 102 مليون دولار أمريكي، كمساعدات إنسانية، حيث تم تخصيص 81 مليون فرنك سويسري للأراضي الفلسطينية المحتلة و9 ملايين فرنك سويسري للمنطقة، بما في ذلك مصر.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة سويسرا بالقاهرة، سيتم صرف الأموال بناءً على احتياجات المنظمات التالية اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، والجمعيات الوطنية في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(OCHA)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة تير دي زوم سويسرا (Terre des Hommes Switzerland)، ومؤسسة أطباء العالم سويسرا (Médicins du Monde Switzerland).

وفي مصر، تقوم سويسرا بدعم الهلال الأحمر المصري من خلال مساهمة قدرها 4 ملايين فرنك سويسري للنداء الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) الذي يهدف إلى معالجة العواقب الإقليمية للحرب في غزة في الدول المجاورة.

ووفق البيان ستتناول إلتزامات سويسرا تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الماء والغذاء والرعاية الطبية لمواطني غزة.

كما قامت سويسرا بإعادة تخصيص المساهمات في مصر لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

بالإضافة إلى ذلك، أيدت سويسرا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 الهادف إلى زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.