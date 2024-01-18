العالم اليوم - "موديز" ترفع نظرتها المستقبلية لتصنيف البنوك في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:21 مساءً - غيرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الأربعاء، نظرتها المستقبلية لتصنيف البنوك في تركيا من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وقالت الوكالة في بيانها: "تم تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف 17 مصرفا في تركيا من مستقر إلى إيجابي".

يأتي هذا الإعلان بعد أقل من أسبوع من تأكيد موديز التصنيف الائتماني لتركيا عند "B3"، ورفع نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت النظرة المستقبلية للائتمان السيادي لتركيا مطلع ديسمبر الماضي، إلى إيجابية من مستقرة مع انخفاض العجز المزدوج، وأكدت تصنيفها عند B.

وقالت ستاندرد آند بورز، إن التعديل يأتي في ظل تغيرات السياسة الأخيرة بما في ذلك قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى 40 بالمئة بالإضافة إلى "فائض ميزان المعاملات الجارية المسجل في سبتمبر، وتعافي الاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال أول 17 يوما من شهر نوفمبر‭‭"‬‬.

والتصنيف B أقل بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية. وتعني النظرة المستقبلية الإيجابية إمكانية تحسين التصنيف لكنها لا ترتبط بجدول زمني.