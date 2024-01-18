العالم اليوم - بايدن: إيران لا تحظى بقبول في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 07:23 مساءً - اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الاشتباكات بين إيران وباكستان هذا الأسبوع، تظهر أن طهران "لا تحظى بقبول أحد في المنطقة".

وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران، الخميس، وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وقال بايدن، الخميس: "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة، ونعمل الآن لتحديد مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".