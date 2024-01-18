أبو الغيط يستقبل وزير خارجية اليونان

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء الموافق 17 يناير الجاري السيد جيورجيوس جيرابيتريسيس وزير خارجية اليونان في مقر الأمانة العامة، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة في إطار الجولة العربية التي يقوم بها.

رحّب أبو الغيط بالوزير اليوناني مؤكدًا على الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتطوير علاقات التعاون مع اليونان في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2021، وأعرب له عن قلقه البالغ من خطورة تصاعد التوترات في المنطقة على أكثر من جبهة، مشددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أي عوائق بما يخفف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها إسرائيل. كما أكد أبو الغيط على أن حل الدولتين يظل الأساس لأية ترتيبات مستقبلية تخص مصير الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة، وبدوره عبّر وزير الخارجية اليوناني عن رفض بلاده للتهجير القسري ولاستهداف المدنيين، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والبدء بالعمل على إيجاد حل سياسي مستدام يضمن حقوق الفلسطينيين والإسرائيليين ليعيشا بسلام جنبًا إلى جنب، محذرًا من خطورة توسع نطاق الحرب في المنطقة حال لم يتم نزع فتيل الأزمة.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن المباحثات بين الجانبين تناولت مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في السودان والصومال وليبيا وسوريا ولبنان، والتوترات المتصاعدة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث شدد أبو الغيط ضرورة درء المخاطر التي تهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في الممرات البحرية باعتبار ذلك أولوية تتعلق بالأمن والسلم الإقليميين والدوليين.