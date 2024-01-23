العالم اليوم - البنتاغون: على علم بتقارير عن هجوم على قاعدة عين الأسد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:23 مساءً - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شن هجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.

وأضافت البنتاغون أنها يمكنها تأكيد هذه التقارير في الوقت الحالي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البنتاغون: على علم بتقارير عن هجوم على قاعدة عين الأسد .. في رعاية الله وحفظة