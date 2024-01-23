العالم اليوم - بلينكن: أميركا ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لغزة

انتم الان تتابعون خبر بلينكن: أميركا ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:23 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام الدعم المحتمل لأي "ترتيبات انتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.

وأضاف بلينكن للصحفيين في أبوجا بنيجيريا "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنا، فهذا أمر (مختلف). لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي (القطاع)".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بلينكن: أميركا ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لغزة .. في رعاية الله وحفظة