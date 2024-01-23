العالم اليوم - إيقاف تومسون لاعب كافاليرز 25 مباراة بسبب فضيحة المنشطات

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 23 يناير 2024 11:23 مساءً - قالت رابطة دوري السلة الأميركي للمحترفين إنه تم إيقاف تريستان تومسون لاعب كليفلاند كافاليرز لمدة 25 مباراة بدون حصوله على أجر بسبب انتهاكه لبرنامج مكافحة المنشطات في الدوري.

ووفقا لبيان رابطة الدوري الأميركي، فإن عينة اختبار تومسون، الذي يملك متوسط 3.8 نقطة و3.9 استحواذ على الكرة في 36 مباراة هذا الموسم، جاءت إيجابية وظهرت بها مواد محظورة.

وسيبدأ إيقاف اللاعب البالغ عمره 32 عاما، المقيم في تورونتو بداية من الأربعاء حين يحل كافاليرز ضيفا على ميلووكي باكس.

واختار كافاليرز لاعبه تومسون كرابع اختيار في عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) عام 2011 وفاز مع الفريق بالبطولة عام 2016.

وبعد اللعب مع بوسطن سيلتيكس وسكرامنتو كينغز وشيكاغو بولز ولوس أنجليس ليكرز، عاد تومسون إلى كافاليرز في سبتمبر الماضي.