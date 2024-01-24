نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح يعقد أولى جلساته العامة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد في جنيف اليوم مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح في جلسته العامة الأولى في دورته لهذا العام 2024 وذلك برئاسة الهند، ومشاركة عدد من الدول.

وأوضح سفير الهند لدى الأمم المتحدة بجنيف رئيس مؤتمر نزع السلاح أنوبام راي في كلمة خلال الجلسة، أن مؤتمر نزع السلاح أسهم في إنشاء هيكل أمني عالمي قوي، مشيرًا إلى أن مسؤولية مكافحة التحديات التي تواجه الأمن الجماعي تقع على عاتق جميع أعضاء المؤتمر.

وأكد أن بلاده تسعى خلال خلال رئاستها للمؤتمر إلى توسيع نطاق التقارب بين الدول الأعضاء والتوصل إلى برنامج عمل للمؤتمر.

من جهته استعرض المشاركون في الجلسة تحديات النظام الأمني الدولي، وزيادة الإنفاق العسكري والتوترات الجيوسياسية والاستقطاب وتطوير الأسلحة، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة يتوسع بمعدل ينذر بالخطر.

ودعوا إلى بدء مناقشات بشأن معاهدة، لوقف انتشار الأسلحة الانشطارية، والتفاوض حول معاهدة بشأن حظر سباق التسلح في الفضاء الخارجي والحد من التهديدات الفضائية.

ونوهت عدة دول الصراع في الشرق الأوسط بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، داعية العديد من الدول إلى وقف العدوان على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات.

وأكدوا أن إسرائيل ـ القائمة بالاحتلال ـ تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ منذ عقود وتمارس العقاب الجماعي للمدنيين ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح بهذه الخسائر في أرواح المدنيين، مطالبين إسرائيل ان تضع جميع أنشطتها النووية تحت إشراف الضمانات الدولية