العالم اليوم - أميركا تقصف أهدافا في العراق

ونقتل رويترز عن مصادر أمنية بسقوط قتيلين في الضربات الجوية التي استهدفت تلك الفصائل.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شن هجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.