العالم اليوم - أميركا تقصف أهدافا في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يناير 2024 12:24 صباحاً - قال مسؤولون أميركيون لرويترز إن الولايات المتحدة تشن ضربات في العراق على أهداف مرتبطة بفصائل مسلحة تدعمها إيران.
ونقتل رويترز عن مصادر أمنية بسقوط قتيلين في الضربات الجوية التي استهدفت تلك الفصائل.
وكانت قد قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها على علم بالتقارير التي أشارت إلى شن هجوم على القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق.
وأضافت البنتاغون أنها يمكنها تأكيد هذه التقارير في الوقت الحالي.
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