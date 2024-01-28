مخرج سوري: البيئة العُمانية بيئة سينمائية مثالية تتميز بالتنوع

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المخرج السوري نجدة أنزور، أنّ البيئة العُمانية بيئة سينمائية مثالية من حيث تنوع المناطق التي تجمع بين السهل والجبل، وبين الأفلاج والبحر، وبين الصحراء والواحات الخضراء، وتكاد تكون متفردة بهذا التنوع بين دول المنطقة وخاصة دول الجوار، بالإضافة إلى الإرث الأدبي والشعري الذي غطى كل مناحي الحياة في سلطنة عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "صناعة الأفلام للمنصات الرقمية" ضمن مهرجان عين للأفلام القصيرة في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة الإعلام، استعرضت التغيُّرات التي أحدثتها المنصات في صناعة الأفلام والجوانب الاستثمارية والتحديات التي تواجهها.

أشار المخرج السوري إلى أنّ الخيال والموهبة هما مقوما العمل الفني الناجح، وكان مقرونًا بالصدق، ومتضمنًا لمعانٍ إنسانية، وأنّ الإنسان هو محور الحياة، والفيلم القصير هو أقصر الطرق للعالمية، فكلما كان صادقًا ومعبرًا كان الطريق أسهل وأقصر للوصول إلى المتلقي.

في حين أشارت ورقة عمل بعنوان (صناعة الأفلام للمنصات الرقمية) - قدمها علي بن سعيد البيماني رئيس قسم السمعيات والبصريات بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إلى فرص الاستثمار في المنصات، والتحدّيات التي تواجهها، مستعرضًا تجربة منصة "عين" التي تُعدُّ أول منصة تفاعلية رقمية في سلطنة عُمان، والتي أطلقتها وزارة الإعلام لتعزيز المحتوى الإلكتروني العُماني والعربي