العالم اليوم - الحوثيون يعلنون استهداف سفينة تجارية أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 فبراير 2024 12:24 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي في بيان أنها استهدفت سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن الحوثيين استهدفوا في "عملية نوعية" السفينة التجارية الأميركية "كوي".

وأكد المتحدث أن العملية العسكرية تأتي بعد ساعات من استهداف المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي".

وشدد المتحدث على استمرار الحوثيين في "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وأضاف أن الجماعة "ستواجه التصعيد الأميركي البريطاني بالتصعيد، ولن تتردد في تنفيذ عمليات عسكرية واسعة ونوعية ردا على أي حماقة".

وأصدرت شركة "أمبري" للأمن البحري فجر الخميس بيانا قالت فيه "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار" على متنها.

ويوم الأربعاء، أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا عدة صواريخ بحرية باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ حوثي.

"مهمة أوروبية" في البحر الأحمر

• أفاد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأربعاء، بأن الاتحاد يعتزم إطلاق مهمة بحرية في البحر الأحمر خلال ثلاثة أسابيع للمساعدة في الدفاع عن سفن الشحن ضد هجمات الحوثيين في اليمن.

• بوريل أوضح أنه يتوقع أن يقرّ وزراء خارجية الكتلة الأوروبية المهمة عندما يجتمعون في 19 فبراير.

• يقول مسؤولون إن سبع دول في الاتحاد الأوروبي مستعدة لتقديم سفن أو طائرات ضمن المهمة.

• تعهدت بلجيكا بالفعل بإرسال فرقاطة، ومن المتوقع أن تقوم ألمانيا بالمثل.

• أصرّ بوريل على أن مهمة الاتحاد الأوروبي الملقبة بأسبيدس، من الكلمة اليونانية التي تعني "الدرع" لن تشارك في أي ضربات عسكرية وستعمل فقط في البحر.

• في حديث للصحفيين قال بوريل قبل أن يترأس اجتماعا لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا هو الهدف: حماية السفن. اعتراض الهجمات على السفن. ليس المشاركة في أي عمل ضد الحوثيين. فقط منع هجمات الحوثيين".