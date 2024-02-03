العالم اليوم - كوت ديفوار إلى نصف نهائي أمم إفريقيا "بفوز قاتل"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 فبراير 2024 10:21 مساءً - بلغت كوت ديفوار المنقوصة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة على أرضها، بفوزها القاتل على مالي 2-1، السبت.

وافتتح مهاجم سالزبورغ السويسري نيني دورغيليس التسجيل لمالي (73) وعادل مهاجم برايتون الإنجليزي سيمون أدينغرا (90). ومع ذهاب المباراة إلى الوقت الإضافي، سجل عمر دياكيتيه هدفا قاتلا (120+2) لكوت ديفوار الساعية للفوز بلقبها الثالث. وضرب "الأفيال" موعدا في نصف النهائي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.

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