بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بكارولاينا الجنوبية

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أحمد جودة - القاهرة - منحت ولاية ساوث كارولينا، أول فوز رسمي لجو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير.

فالولاية التي قدمت جو بايدن لترشيح الحزب الديمقراطي قبل أربع سنوات، منحت الرئيس فوزا على أقرب منافسيه، النائب عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس.

ولتعزيز مكانة ولاية كارولينا الجنوبية باعتبارها الانتخابات التمهيدية الأولى للسباق الديمقراطي لعام 2024، زار بايدن مدينة بالميتو مرتين الشهر الماضي، وترأست نائبة الرئيس كامالا هاريس حدثًا للتصويت في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في أورانجبورج يوم الجمعة.



ولم يكن الرئيس في ولاية كارولينا الجنوبية يوم السبت، حيث كان متوجها في جولة لجمع التبرعات عبر جنوب كاليفورنيا ونيفادا. وقبل مغادرته، توقف في مقر حملة إعادة انتخابه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، وأدلى بملاحظات موجزة مع التركيز على الانتخابات العامة.

فـ«هذه ليست مجرد حملة. هذه مهمة» يقول بايدن، مضيفًا: «لا يمكننا أن نخسر هذه الحملة من أجل مصلحة البلاد أعني ذلك من أعماق قلبي. الأمر لا يتعلق بي. الأمر يتعلق بالبلد. وأعتقد أن الجميع يعرف ذلك، وأعتقد أن الأمر بدأ يتجلى للناس».

وأضاف الرئيس بايدن: الشعب الأمريكي يفهم ذلك. إنهم يفهمون ما يحدث، ووضع المنافسة حول حماية الديمقراطية».

ومع مواجهة بايدن لمنافسة جدية قليلة على ترشيح الحزب الديمقراطي، كانت الانتخابات التمهيدية يوم السبت مهمة للرئيس مع ذلك لأنها تمثل عودة إلى المكانة التي دفعته إلى ترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2020.

ودخل بايدن الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في ذلك العام بعد أن احتل المركز الخامس في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، والرابع في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، والثاني بفارق كبير في المؤتمرات الحزبية في نيفادا. ومع ذلك، فإن العدد الكبير من السكان السود في بالميتو – والتأييد المتأخر من النائب الديمقراطي المؤثر جيم كليبيرن – ساعد في تحقيق بايدن نصرًا مهيمنًا أظهر، لأول مرة، قوة مع قاعدة انتخابية ديمقراطية أساسية لا يمكن لأي منافس أساسي آخر أن ينافسها.

ويهيمن الجمهوريون على ولاية كارولينا الجنوبية في الانتخابات العامة. وكان آخر مرشح رئاسي ديمقراطي فاز بالولاية هو جيمي كارتر في عام 1976.

لكن الدفعة التي بذلتها حملة بايدن وحلفاؤها في كارولينا الجنوبية كانت جزءًا من جهد أوسع لتعزيز الدعم بين الناخبين السود، وهم كتلة حاسمة لاحتمالات إعادة انتخاب الرئيس، لا سيما في الولايات التي تشهد منافسة مثل جورجيا وولايات «الجدار الأزرق».