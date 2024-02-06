اليونيسف تحذر من الوضع المزري في غزة

اليونيسف تحذر من الوضع المزري في غزةحذرت وكالة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” من الوضع المزري للأطفال في غزة، قائلة أن مئات الآلاف منهم باتوا يعيشون في شوارع وطرقات غزة بلا مأوى.

وأشارت المنظمة في بيان لها على موقعها الرسمي اليوم إلى أن “نحو 1.3 مليون شخص بينهم 610 آلاف طفل يعيشون في الشوارع والطرق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”، موضحة أن حصولهم على مياه الشرب المأمونة محدود للغاية في خضم الهجوم المميت الذي يشنه العدو الصهيوني على القطاع.

وقالت المنظمة: “إن المياه هي مصدر الحياة وغزة تُركت بدون مياه صالحة للشرب، ووسط القصف المستمر فإن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي محدود للغاية وكذلك الحصول على الدواء، في حين تعرض 60 بالمئة من البنية التحتية في غزة لأضرار أو تدمير”.

ويشن العدو الصهيوني منذ الـ 7 من اكتوبر الماضي عدواناً وحشياً على قطاع غزة أدى إلى تدمير عشرات الآلاف من المنازل والبنى التحتية، وخاصة الصحية، وأوقع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.