العالم اليوم - انفجار في سوق شعبي بمقديشو يخلف أكثر من 25 قتيلا وجريحا

انتم الان تتابعون خبر انفجار في سوق شعبي بمقديشو يخلف أكثر من 25 قتيلا وجريحا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 فبراير 2024 04:21 مساءً - قال سكان لرويترز إن انفجارا وقع في سوق شعبي في الهواء الطلق بالعاصمة الصومالية مقديشو، الثلاثاء، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وذكر حسن علي، وهو تاجر في سوق بكارة لرويترز: "أحصيت 10 قتلى و15 جريحا. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق".

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.

وقالت قوة حفظ السلام، في بيان السبت، إن "بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).. استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي"، بحسب فرانس برس.

وسلمت "أتميس" 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

وتواصل حركة "الشباب" شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي.