نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تنتج فيلم وثائقي للاحتفاء بمرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية سفارة روسيا في القاهرة، تعتزم قناة “روسيا اليوم” عرض فيلم وثائقي من إنتاجها للاحتفاء بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر، وذلك خلال حفل سيعرض في دار الأوبرا المصرية.

ويعد الفيلم المقرر عرضه اليوم برعاية وإنتاج قناة “روسيا اليوم” من فكرة وإعداد أنيسة مراد، وإخراج كريم نجيب، والموسيقى التصويرية للفنانين المصريين أحمد ومحمد صالح.

ومن المقرر أن يحضر الفيلم الذي سيعرض في وقت لاحق من اليوم عدد كبير من الشخصيات السياسة المصرية والروسية البارزة حاليا، إضافة إلى دبلوماسيين عاصروا تطور العلاقات بين موسكو والقاهرة.

وبحسب شبكة “روسيا اليوم” المنتج والراعي الرسمي للفيلم، فإن الفيلم يروي قصة مترجم عسكري سوفيتي أرسل في مهمة لمصر في الفترة من 1971-1973 وعودته بعد عدة عقود من الزمن سائحا إلى هذا البلد الذي أحبه والذي ربط جزءا كبيرا من حياته لتعلم ثقافته ولهجته.

ويستحضر البطل من خلال الفيلم ذكرياته وأهم المحطات التي دعمت أسس الصداقة بين مصر وروسيا، كما يمكن للفيلم أن ينقلنا إلى ذكريات بطل الفيلم إلى الماضي الجميل، حيث يتذكر كيف كان الطلبة السوفييت والمستشرقون مولعين بالسينما المصرية، وكيف عاش في مساكن الضباط، حيث التقى مع أحد المحاربين القدامى المصريين وتبادل معه الحديث عن الماضي حينما كان السوفييت يقفون مع الجيش المصري في خندق واحد.

كما يجول الفيلم بعيني بطله في أحياء القاهرة الأصيلة، بدءا من خان الخليلي وصولا إلى الأحياء والمناطق الحديثة التي تشهد طفرة عمرانية كبيرة.

جدير بالذكر أنه في يونيو الماضي، احتفلت سفارة روسيا لدى مصر باليوم الوطني في حضور عدد كبير من سفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية الأجنبية والعربية، فضلا عن عدد كبير من الصحفيين والإعلام، في حضور وزيري التموين والمالية ومحافظ القليوبية الأسبق.