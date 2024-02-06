نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تزيد صادرات النفط إلى الشرق على حساب الغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت تصريحات لنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك نجاح روسيا في إعادة توجيه صادرات النفط الخام إلى أسواق جديدة، في ظل الموقف العدائي للدول الغربية وفرضه عقوبات واسعة على موسكو.

وأشار نوفاك، الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الطاقة الروسي، إلى أن حصة إمدادات النفط التي توجه إلى الدول الغربية من إجمالي صادرات النفط الخام انخفضت من 60% إلى 15%، فيما زادت حصة إمدادات الذهب الأسود إلى الشرق من 40% إلى 85%.

وقال نوفاك في كلمة بمجلس الاتحاد الروسي اليوم الثلاثاء إن "حجم صادراتنا (من النفط الخام) في العام 2021 هو على نفس المستوى في الوقت الراهن أي نحو 230 مليون طن من النفط، منها 85% تصدر إلى الشرق مقابل 15% إلى الغرب، بعد أن كانت في السابق 60% على المسار الغربي و40% على المسار الشرقي".

ولفت المسؤول الروسي إلى استحالة زيادة إمدادات النفط الخام من روسيا إلى الغرب ما لم يتغير الوضع الجيوسياسي الحالي.

وبحسب بيانات استعرضها نائب رئيس الوزراء الروسي فإن صادرات النفط من روسيا انخفضت في 2023 بنسبة 3.3% إلى 234.3 مليون طن، مقابل 242.2 مليون طن سجلتها هذه الصادرات في 2022.

بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا، كما فرض قيودا على صادرات موارد الطاقة الروسية عبر البحر.

وفي ظل ذلك أعلنت روسيا عزمها إعادة توجيه صادرات موارد الطاقة إلى أسواق جديدة في ظل الموقف العدائي للغرب.