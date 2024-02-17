العالم اليوم - انفجار قنبلة في مطار غوما بالكونغو الديمقراطية

انتم الان تتابعون خبر انفجار قنبلة في مطار غوما بالكونغو الديمقراطية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 12:24 مساءً - أصيب مطار غوما، مركز إقليم شمال كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، قرابة الساعة 2:00 (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) السبت، بـ"قنبلة" على الأقل وسط معارك تجري في المنطقة مع متمردي حركة "إم 23"، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وأكد مصدر في الإدارة المحلية أن "مطار غوما أصيب بقنبلة هذا الليل"، وفقا لفرانس برس.

وتحدث مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه عن "قنبلتين" أصابتا المطار، مشيرا إلى أنهما "لم تتسببا بأضرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر الأمني قوله إن "هناك خبراء في الموقع للتثبت من مصدر النيران".

وسمع سكان بينهم مراسل لفرانس برس خلال الليل انفجارين قويين.

ويشهد شمال كيفو منذ نهاية 2021 نزاعا بين حركة إم23 والجيش الكونغولي.