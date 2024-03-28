ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 143

ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 143ارتفع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو إلى 143 قتيلا.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، أن ضحايا الهجوم الذي وقع بمركز تسوق كروكوس سيتي، ارتفع إلى 143 قتيلا.

بدوره، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في الهجوم، ولا توجد روايات رسمية حتى الآن.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول الاستنتاجات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية الروسية أثناء التحقيق: "حتى الآن، إذا لاحظتم، لم يعلن أحد عن أي روايات رسمية. هنا علينا الانتظار حتى يتم الإعلان عنها"، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الروسية تدرس جميع الفرضيات وتعمل على الوصول إلى نتيجة للتحقيق.

وكان مسلحون يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز بمدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفتحوا النار من أسلحة آلية على الجمهور، ثم قاموا بعدها بإلقاء قنبلة يدوية ما أدى إلى اشتعال النيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بجروح، قبل أن يتم الكشف عن اعتقال 11 شخصا، من بينهم أربعة مسلحين، يشتبه في أنهم على صلة بالهجوم الدامي.

وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 140 شخصا جراء الهجوم.