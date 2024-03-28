العالم اليوم - تحذير أممي من زيادة أعداد المصابين بالكوليرا في الصومال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 04:21 صباحاً - حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أن عدد المصابين بالكوليرا والإسهال الحاد في الصومال منذ بداية العام بلغ حوالي 4400 مصاب، توفي منهم 54 شخصا، في ازدياد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن "مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) يشعر بالقلق إزاء انتشار الكوليرا والإسهال السائل الحاد في البلاد".

دوجاريك يوضح "خطورة الوضع"

• وفق دوجاريك فإنه منذ مطلع العام "تمّ تسجيل ما يقرب من 4400 إصابة و54 حالة وفاة في نصف مناطق الصومال تقريبا.

• أكثر من 60 في المئة من المتوفين هم أطفال دون سن الخامسة.

• وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا العدد يبلغ ثلاثة أضعاف متوسط السنوات الثلاث السابقة.

• شدد دوجاريك على "الحاجة الماسّة إلى أموال إضافية لخطة عمل خاصة بالصومال تشتمل على التخزين المسبق لأدوات العلاج ورصد الحالات، وما إلى ذلك".

• وضعت الأمم المتحدة "خطة عمل" للصومال مدتها 6 أشهر تشتمل على التخزين المسبق لأدوات العلاج ورصد الحالات، وما إلى ذلك، لكن تمويل هذه الخطة يتطلّب 6 ملايين دولار.

• تصل قيمة خطة الاستجابة الإنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة للصومال للعام 20024 إلى 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ لم يتأمّن منه حتى اليوم سوى 10 في المئة فقط.

انتشار الكوليرا في العالم

- الكوليرا مرض ينتشر عن طريق الأطعمة والمياه الملوثة بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا "فيبريو كوليرا".

- منذ العام 2021 يسجّل هذا المرض انتشارا حادا على مستوى العالم.

- الدول تضرّرا بهذا المرض هي الصومال وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا وهايتي والسودان وسوريا وزامبيا وزيمبابوي.

- مكافحة المرض يعوقها عدم توفر كميات كافية من اللقاحات.