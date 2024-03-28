استقالة مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجًا على دعم إسرائيل في حربها على غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، تخصصت في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، عن استقالتها احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقدمت أنيل شيلين، البالغة من العمر 38 عامًا، استقالتها من وزارة الخارجية الأمريكية، حيث شغلت منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل لمدة نحو عام.

وذكرت قناة "الحرة" الفضائية هذا الإعلان.تعتبر هذه الاستقالة الثانية من مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، احتجاجًا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في حربها على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولًا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.

وأوضحت شيلين الأسباب التي دفعتها للاستقالة، حيث أكدت على اعتقادها القوي بأهمية عملها في تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن عملها كممثلة للحكومة أصبح شبه مستحيل، خاصةً بعدما ارتفعت معدلات العنف في غزة، وعجزت الولايات المتحدة عن منع ما وصفته بـ "إبادة جماعية" وفقًا لمحكمة العدل الدولية.

وأضافت شيلين أن المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كدافعة لحقوق الإنسان قد تلاشت تمامًا، وذلك جراء سياسة الدعم القائمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأخيرًا، أشارت إلى أنها تعينت بعقد لمدة عامين، ولكن عندما أعلنت عن موقفها، واجهت ردود فعل سلبية من زملائها في الوزارة الذين أبدوا استياءهم من سياسة الولايات المتحدة الحالية.