العالم اليوم - من قادة حماس البارزين.. من هو رائد ثابت التي قتلته إسرائيل؟

انتم الان تتابعون خبر من قادة حماس البارزين.. من هو رائد ثابت التي قتلته إسرائيل؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 01:21 صباحاً - أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، الخميس، مقتل القيادي البارز في "حماس"، رائد ثابت، في عملية استهدفت مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فإن رائد ثابت كان يعمل كرئيس لقسم الإمدادات والقوى العاملة لدى الجناح العسكري التابع لحماس.

من هو رائد ثابت؟

- عمل ثابت سابقا رئيسا لمنظومة الإنتاج التابعة لحماس.

- وصفته إسرائيل بأنه "كان عبارة عن مركز معرفة لدى المنظمة فيما يتعلق بالتزود والتسلح".

- مسؤول عن أنظمة البحث والتطوير الخاصة بحماس.

- كان ثابت يُعتبر ضمن أبرز عشرة قياديين لدى الجناح العسكري لحماس.

- ثابت كان مقربا من زعيم حماس يحيى السنوار، وقائد جناح الحركة العسكري محمد الضيف، ونائب القائد العسكري للحركة في غزة مروان عيسى.

- بحسب إسرائيل تم القضاء على ثابت أثناء محاولته الهروب من مستشفى الشفاء، واشتباكه مع قوات إسرائيلية، حيث كان مع اثنين آخرين.

وجاء الإعلان الإسرائيلي عن تصفية ثابت بعدما أعلن الثلاثاء قتل نائب القائد العسكري لحماس في غزة مروان عيسى.

ووقتها ذكر هاغاري أن عملية تصفية عيسى وقعت قبل أسبوعين في مخيم النصيرات.

ووصفت إسرائيل عيسى بأنه أحد منظمي هجوم السابع من أكتوبر، وأبرز عضو في حركة حماس يقتل منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو ستة أشهر.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لحماس عن عضو المكتب السياسي عزت الرشق قوله إن الحركة لا تثق في إعلان إسرائيل اغتيال عيسى، مضيفا "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال الأخ القائد المجاهد مروان عيسى.. والقول الفصل لكتائب القسام".