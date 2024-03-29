العالم اليوم - مؤشر سوق دبي المالي يرتفع 4.6 بالمئة في الربع الأول من 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 04:25 مساءً - ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال التداولات، الجمعة، إلا أنه سجل تراجعا أسبوعيا، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3 بالمئة عند مستوى 4246 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 419 مليون درهم (114.1 مليون دولار).

وجاء الارتفاع في سوق دبي المالي نتيجة صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة وارتفاع سهم بنك المشرق 4.2 بالمئة.

وخلال أسبوع، سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة 0.73 بالمئة، كما سجل المؤشر تراجعا خلال شهر بنسبة 1 بالمئة.

إلا أن المؤشر ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.59 بالمئة.

وخلال التداولات، تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9228 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1 مليار درهم.

وخلال الأسبوع، تراجع سوق أبوظبي المالي بنحو 1 بالمئة، كما سجل المؤشر تراجعا بنسبة 0.29 بالمئة خلال شهر.

وتراجع سوق أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.65 بالمئة.

وتجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024

وأظهرت بيانات لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 26 ملياراً و244 مليوناً و321 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 22 ملياراً و518 مليوناً و264 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 3.726 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 17 ملياراً و604 ملايين و34 ألف درهم في الربع الأول، مقابل مبيعات بنحو 15 ملياراً و714 مليونا و449 ألف درهم بصافي استثمار 1.889 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 8 مليارات و640 مليونا و286 ألف درهم منذ بداية العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 6 مليارات و803 ملايين و815 ألف درهم بصافي استثمار 1.836 مليار درهم كمحصلة شراء.