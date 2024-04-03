ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوان

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تايوانارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تايوان بقوة 7.2 درجة، إلى 9 قتلى و821 مصابا.

وذكر بيان لمركز عمليات الطوارئ في تايوان أنه بسبب الزلزال "تعطل خط السكة الحديدية الذي يربط محافظتي ييلان وهوالين، مع الإبلاغ عن العديد من حالات الانهيارات وتساقط الصخور".

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية المستمرة في هوالين أعاقت عمال الإنقاذ عن الوصول إلى المناطق المتضررة، كما تسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص وانهارت عدة مبان سكنية جزئيا في /تايتشونغ/.

ووصفت هيئة الأرصاد الجوية في تايوان الزلزال بأنه أقوى زلزال ضرب الجزيرة على مدى 25 عاما منذ الزلزال المميت الذي وقع في 21 سبتمبر 1999.

وبعد وقوع الزلزال، أصدر مركز التحذير التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية إنذارات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية /تسونامي/، ولكن تم إلغاؤها لاحقا.

وذكر المركز أن الزلزال أدى لحدوث تسونامي محلي بالقرب من مركزه، ما أدى إلى حدوث تأثير مدمر على أجزاء من المناطق الساحلية في تايوان، مضيفا أن كارثة تسونامي انتهت إلى حد كبير.