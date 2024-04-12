العالم اليوم - رمز تعبيري لعلم فلسطين يثير أزمة لدى آيفون

انتم الان تتابعون خبر رمز تعبيري لعلم فلسطين يثير أزمة لدى آيفون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 03:24 صباحاً - تعهدت شركة أبل الأميركية، الخميس، وقف الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي هاتف آيفون لرمز تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عندما كتابة كلمة "القدس" في تطبيقها للرسائل النصية.

وأعادت شركة التكنولوجيا العملاقة الأمر إلى خطأ برمجي بعد اتهامها بالتحيز ضد إسرائيل وسط الحرب المستمرة على غزة.

وقالت أبل لوكالة فرانس برس إن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو اس".

وقد كشفت المذيعة التلفزيونية البريطانية راشيل رايلي هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جدد الجدل حول أحقية إسرائيل أو الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس عاصمة لهم.

وكتبت رايلي على منصة إكس "عندما أكتب عاصمة إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني"، مطالبة أبل بتوضيح.

وأشارت إلى أنه لم يتم اقتراح أي رموز تعبيرية لأعلام دول عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل آيفون.

وأضافت رايلي في منشورها "إن إظهار المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي".

وقالت إن الرمز التعبيري للعلم الفلسطيني بدأ بالظهور عند كتابة كلمة "قدس" بعد التحديث الأخير لنظام تشغيل آيفون.

ووقعت رايلي منشورها بعبارة "امرأة يهودية تشعر بالقلق حيال التصاعد العالمي لمعاداة السامية".