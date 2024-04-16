نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإجلاء سكان مدينة رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، نقاشا حول مسألة الاستعدادات لتنفيذ العمليات المدنية اللازمة للتوغل قوات الجيش بريا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع إنه "في مناقشة حضرها المدير العام للوزارة اللواء إيال زامير، ومنسق أعمال الحكومة اللواء غسان عليان، شدد وزير الدفاع على أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء، يجب الاستعداد لسلسلة من الإجراءات قبل بدء العمليات البرية".

وأضاف البيان أن الوزير غالانت أكد على "ضرورة التركيز على إخلاء المدنيين من رفح وتوسيع طرق إدخال المواد الغذائية والمعدات الطبية إلى قطاع غزة".

الجدير ذكره، أن مصدرين إسرائيليين قالا لشبكة "سي إن إن" اليوم الاثنين، إن إسرائيل كانت بصدد اتخاذ أولى خطواتها نحو شن هجوم بري على رفح هذا الأسبوع، لكنها أرجأت تلك الخطط في الوقت الذي تدرس فيه الرد على الهجوم الإيراني الأخير.

وأشار المصدران اللذان لم يتم تسميهما، إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية كانت تعتزم إلقاء منشورات على بعض المناطق في المدينة يوم الاثنين، كما أكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أن إسرائيل ما زالت مصممة على شن الهجوم البري على رفح، لكن لم يتضح بعد توقيت تنفيذ عمليات إجلاء المدنيين، وشن الهجوم المزمع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل العملية العسكرية في رفح. وأكد نتنياهو في وقت سابق أن الضغوط الدولية التي تمارس على إسرائيل لن تثنيه عن تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

ومساء أمس الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه على تجنيد لواءين احتياطيين للمهام العملياتية في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة بناء على تقييمه للوضع.

وقال الجيش في بيان: "وفقا لتقييم الوضع، سيتم في الأيام المقبلة تجنيد لواءين احتياطيين للمهام العملياتية في قطاع غزة"، وأكد الجيش أن "تجنيد القوات سيسمح بمواصلة الجهد والاستعداد للدفاع عن دولة إسرائيل والحفاظ على أمن السكان