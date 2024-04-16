العالم اليوم - سقط بشكل مفاجئ.. آخر تطورات الحالة الصحية لكهربا

انتم الان تتابعون خبر سقط بشكل مفاجئ.. آخر تطورات الحالة الصحية لكهربا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أبريل 2024 07:25 صباحاً - كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أخر تطورات الحالة الصحية لنجم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، بعد تعرضه لحالة إغماء بعد انتهاء مباراة قمة الدوري المصري أمام الزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة.

وتعرض كهربا لسقوط مفاجئ عقب نهاية المباراة، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي وينجح في إفاقته قبل نقله إلى المستشفى.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن كهربا أخبر الطبيب أنه تعرض لضربة مرفق من جانب التونسي حمزة المثلولي لاعب الزمالك، مما سبب حالة من الدوار.

وتابع المصدر أن محمود كهربا عاد للمنزل بحالة جيدة، بعد أن تم نقله للمستشفى بعد انتهاء المباراة لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته.

وفاز الزمالك على الأهلي 2-1 بهدفي سيف الدين الجزيري، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق أحمد عبدالقادر.