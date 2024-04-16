سلوفينيا وإسبانيا تتفقان على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 08:29 مساءً - أعلنت سلوفينيا وإسبانيا اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 أنهما تتفقان على ضرورة الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية كوسيلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضافوا أنه يتعين عليهم أيضًا العمل على تخفيف معاناة سكان غزة وسط الحرب بين إسرائيل وحماس في القطاع الفلسطيني، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال رئيس الوزراء السلوفيني روبرت جولوب في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا تناولنا سلسلة كاملة من الأسئلة - متى، وليس إذا، ولكن متى تكون أفضل لحظة للاعتراف بفلسطين".

ولم يذكر جولوب جدولا زمنيا قائلا إن الأمر لا يعتمد على سلوفينيا وإسبانيا وحدهما بل على عوامل دولية أخرى وأضاف أن سلوفينيا ستصوت في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية.