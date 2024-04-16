نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة النقل العراقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الشاردة في مطار بغداد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة النقل العراقية حقيقة فيديو متداول عن يظهر الكلاب الشاردة في أرض ومدرج مطار بغداد الدولي، وتجوب على مقربة من الطائرات، وتلاحق سيارات وحافلات المطار، بعد جدل كبير أثاره.

وأوضحت وزارة النقل العراقية في بيان لها أن الفيديو قديم ويعود لعام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي قوله للوكالة في إشارة للمقطع: "إن إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين".

وأضاف الصافي أن الوزارة "مستمرة في عملية تطوير مطارات العراق"، مؤكدا "وضع خطتين لتطوير مطار بغداد".

وبين أن "هذا الموضوع لن يثني وزارة النقل عن الاستمرار في عملية تأهيل المطار والقضاء على الفساد وإعادة الأمور إلى نصابها".