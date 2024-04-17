نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليونان بالقاهرة: الحرب المشتعلة في غزة تسببت في معاناة لا توصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سفير اليونان بالقاهرة نيقولاوس بابا جيورجيو، إن العلاقات مع مصر تعد مثالا ونموذجا يحتذى به فى العلاقات بين الدول، حيث تفاعل المصريون واليونانيون مع بعضهم منذ آلاف السنين، مما وفر خلفية لتعزيز التقارب العميق بين البلدين، مؤكدًا، أن البلدين قاما ببناء علاقة استراتيجية.

وأكد السفير أن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعد نتاجا لقراءة مشتركة للتحديات والمخاطر التى تواجه المنطقة، فضلًا عن أولوية البلدين لاحترام القانون الدولى فى العلاقات بين الدول.

جاء ذلك خلال كلمته، الثلاثاء، فى حفل نظمته السفارة بمناسبة العيد الوطني اليوناني، في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة الشهيرة في القاهرة.

وأضاف السفير، أن الأشهر الستة الماضية شهدت حربًا مشتعلة فى غزة، تسببت فى معاناة لا توصف، تهدد بالخروج عن السيطرة وجر المنطقة إلى الهاوية، مشيدا، بدور وزيرة الهجرة المصرية والوزارة من خلال مبادرات استثنائية، مثل مبادرة "إحياء الجذور"، التي تجمع بين مصر واليونان وقبرص، لترسيخ استراتيجية مشتركة وفعاليات مشتركة تتعلق بالمغتربين من الدول الثلاث.

ومن جانبها، قالت السفيرة سهى جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: إن العلاقات مع اليونان تعود لـ300عام قبل الميلاد، وأن البلدين من أكبر الأصدقاء والشركاء والجيران.

وأكدت أن التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص يعتبر علاقة خاصة ومميزة، ويعطى دفعة للمستقبل، ويدعم التنسيق المشترك وحماية مصالحهم فى المنظمات الإقليمية والدولية.

حضر الحفل عدد من السفراء منهم سفير: فيتنام، سنغافورة، أوكرانيا، الفاتيكان، الدومينيكان، مقدونيا، السويد، منغوليا، سلوفينيا، إستونيا، ليتوانيا، لبنان، التشيك، صربيا، فنلندا، مالطا، رومانيا، اليابان، أذربيجان، البوسنة والهرسك، موريشيوس، بلغاريا، باراجواى، سلوفاكيا، شيلى، ألمانيا، الاتحاد الأوروبى، هولندا، بريطانيا، نائب سفير السعودية، نائبة سفيرة أمريكا، نائب سفير تايلاند، نائب سفير شيلى، نائب سفير أوغندا.

كما حضر، وزير التموين على مصيلحى، وزيرة الهجرة سهى جندى، د. أحمد غنيم المدير التنفيذى للمتحف القومى للحضارة المصرية، السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى بإسم وزارة الخارجية، السفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، د. زاهى حواس وزير السياحة الأسبق، سحر الجبورى مدير مكتب "الأونروا" فى مصر، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، خالد العنانى وزير السياحة والآثار السابق، كارلوس أوليفيرا مدير المنظمة الدولية فى مصر، إيلينا بانوفا المنسقة المقدمة للأمم المتحدة فى مصر.