العالم اليوم - حزب الله يتبنى "هجوما مركبا" على موقع عسكري إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 02:18 مساءً - أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، تنفيذ "هجوم مركب" بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيل في منطقة عرب العرامشة، شمالي إسرائيل.

وقال حزب الله في بيان إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري"، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من ناحيته، قال موقع "واللا" الإسرائيلي إن "القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة".

وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية بسقوط عدد من المصابين بالهجوم على منطقة عرب العرامشة، موضحة أن عدد الجرحى ارتفع إلى 7، منهم اثنان في حالة خطرة.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حصل في عرب العرامشة "بالحادث الخطير".

وقالت مراسلتنا إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، فيما تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب، المقابلتان لعرب العرامشة، لقصف مدفعي إسرائيلي واستخدام للقنابل الفوسفورية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية المنطقة المقابلة لعرب العرامشة.