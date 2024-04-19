العالم اليوم - لإغاثة السكان.. الإمارات أول دولة تنجح في الوصول لخان يونس

ونجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لتكون الأولى في تقديم آلاف الطرود الغذائية والمستلزمات الأساسية والطعام والخبز، حيث سَيرت شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لإغاثة السكان بعد عودتهم لمنازلهم التي غادروها منذ عدة شهور، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت: "سارعت عملية "الفارس الشهم 3"، كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة، إلى تلبية احتياجات من فقدوا كل مقومات الحياة في خان يونس، حيث تنفذ حملة إغاثية واسعة في المدينة ووزعت طرودا إغاثية ومستلزمات أساسية، في خطوة إنسانية واسعة هدفها مساندة سكان مدينة خان يونس للتخفيف عنهم في ظل انعدام أساسيات الحياة في المدينة، وعدم مقدرة السكان على تلبية احتياجاتهم".

وتابعت: "توجه فريق من المتطوعين إلى مدينة خان يونس في جولة ميدانية إغاثية واسعة قدموا من خلالها الدعم اللازم للأسر الفلسطينية بدعم من دولة الإمارات، التي وفرت المستلزمات الأساسية للضحايا والمنكوبين، تجسيدا لمبدأ التضامن والتكاثف مع الشعب الفلسطيني لمساندتهم في ظل الأحداث الصعبة التي يمرون بها، وللتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع، ولتوفير الاحتياجات الأساسية لهم".

وأوضح المصدر ذاته: "ضمن الجهود الإنسانية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، تسعى دولة الإمارات إلى إعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس خلال الفترة المُقبلة، ليعود للعمل واستقبال المرضى والمصابين بعد توقفه عن العمل بأقسامه ومعداته وكادره الطبي، لإسعاف الحالة الطبية في القطاع ولتحسين جودة الخدمات الطبية المُقدمة للنازحين".

وتسعى الإمارات إلى مساندة كافة سكان قطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية لهم وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3، التي أمر بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.