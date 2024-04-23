بلينكن: سنقول المزيد عن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة في الأيام القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تواصل دراسة المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة من قبل إسرائيل، و"ستقول المزيد" عنها في وقت لاحق.

وأشار بلينكن في معرض تعليقه على التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، يوم الاثنين، إلى أن دراسة المعلومات حول الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة "مستمرة"، مضيفا أن ذلك يستغرق بعض الوقت.

وأضاف أن الولايات المتحدة "ستقول المزيد في الأيام القادمة" بهذا الشأن.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا تتردد في الاتصال بالسلطات الإسرائيلية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عندما تصل المعلومات عنها.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات مفتوحة كثيرة في إسرائيل بشأن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

ونفى بلينكن وجود معايير مزدوجة لدى واشنطن بهذا الصدد. وقال: "هل توجد لدينا معايير مزدوجة مع إسرائيل؟ الجواب لا. وكما يبين هذا التقرير، نحن نطبق نفس المعايير تجاه الجميع، وهذا لا يتغير بغض النظر عما إذا كان بلد معين خصما أو منافسا أو صديقا أو حليفا لنا".

ورفض بلينكن المقارنة بين ردود الأفعال الأمريكية على أحداث أوكرانيا وقطاع غزة، مشيرا إلى أن "الوضع هناك مختلف تماما" وأن "الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال ليسوا هدفا مشروعا مثل "حماس" في غزة".

واتهم بلينكن حركة "حماس" بالاختباء بين المدنيين والانتشار في المباني السكنية والمساجد والمستشفيات.