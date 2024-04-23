نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاصفة رملية قوية تضرب ليبيا.. هل تصل إلى القاهرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت عدد من دول الخليج فيضانات، بينما تعرضت ليبيا لعواصف قوية، وفي الوقت نفسه، تشهد مصر تقلبات جوية، حيث تسيطر أجواء ساخنة على البلاد، ووصلت درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ولا شك أن الحدود تتأثر بتلك التقلبات، كما أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة الليبية تؤثر بالفعل على غرب البلاد.

عاصفة رملية قوية في ليبيا



في الساعات القليلة الماضية، حذرت السلطات الليبية مواطنيها من عاصفة رملية قوية تهب من الصحراء الكبرى عبر شرق ليبيا، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وإغلاق المصالح الحكومية والمدارس.

وبحسب "القياتي"، تؤثر أطراف العاصفة في ليبيا على أقصى غرب مصر عند مناطق من السلوم ومطروح والصحراء الغريبة.

مستويات رؤية ضعيفة جدًا بمطروح



مستويات الرؤية الأفقية في مطروح وصلت إلى 3 كيلومترات، وهو مستوى منخفض جدًا للرؤية، حذرت منه الأرصاد من قبل. ومن المتوقع تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب مصر بسبب تأثير المنخفض الجوي المسبب للعاصفة الترابية على ليبيا.

تأثيرات العاصفة في ليبيا



أعلنت ليبيا حالة التأهب في مدينة درنة، للوقاية وحماية السكان من مخاطر العاصفة الرملية، التي تسببت في هبوب رياح عنيفة على مدن طبرق والبيضاء وأجدابيا في شمال شرق ليبيا، مما جعل الرؤية سيئة جدًا وأجبر الناس على البقاء في منازلهم.