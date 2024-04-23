الرئاسة الأوكرانية: الحرب العالمية الثالثة بدأت بين روسيا وأوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 06:31 مساءً - تحدث مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، عن احتمالات اندلاع حرب عالمية ثالث، بين أوروبا وروسيا.

وأضاف بودولياك في مقابلة مع موقع 'Opinion Internationale': 'الحرب العالمية الثالثة جارية.. وقد لا يبدو الأمر كما يتخيله الجميع، ولكن عندما بدأت الحرب العالمية الثانية، شكك الكثيرون في أنها كانت بين الجميع'.

روسيا وأوروبا في حالة حرب

وبينما اعتبر المستشار الأوكراني روسيا وأوروبا في حالة حرب، أكد زعيم حزب 'الوطنيون' الفرنسي، فلوريان فيليبو، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يتبع نهج الولايات المتحدة، الذي سيقود في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.

كما صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، بأن أوروبا تمر بمرحلة ما قبل الحرب، وأن جميع السيناريوهات أصبحت ممكنة، في ظل توتر لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.