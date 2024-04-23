نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يبحث مع مستشار الرئيس البرازيلي الأزمة الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشار الرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، في موسكو الأزمة الأوكرانية ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة التي جرت في أجواء ودية متأصلة في علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية البرازيلية، تطرق اجتماع اليوم في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومستشار الرئيس البرازيلي سيلسو أموريم، لأهم القضايا وخاصة الأزمة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "خلال المحادثة، كان هناك تبادل لوجهات النظر باهتمام حول القضايا الحالية على جدول الأعمال الدولي، بما في ذلك موضوع التفاعل في الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، كما أولى اللقاء اهتماما خاصا لمشاكل الأزمة الأوكرانية".

هذا وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، قد أكد أن كييف قد تبدأ عملية تفاوض مع روسيا لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في وقت سابق، أن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي طلب منها تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا.

كما رفضت موسكو ما يسمى بـ "معادلة زيلينسكي" للسلام في أوكرانيا، معتبرة اياها "منفصلة عن الواقع".

وتصر روسيا على أن أي حل للنزاع في أوكرانيا يجب أن يراعي مصالحها و"الواقع الجديد على الأرض".