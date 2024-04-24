العالم اليوم - النفط ينخفض مع تراجع المخاوف المتعلقة بالصراع بالشرق الأوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 09:28 مساءً - تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم لكن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية حد من الخسائر.

تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 40 سنتا أو بنسبة 0.45 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 88.02 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 55 سنتا أو 0.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 82.81 دولارا للبرميل.

كما حد ضعف الدولار من بعض مكاسب برنت خلال الأسبوع الجاري.

وقال تيم سنايدر الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة "ماتادور إيكونوميكس": "يبدو أن الأساسيات التي نجري التداول بها تميل نحو الاستقرار قليلا في الشرق الأوسط".

وقال محللو بنك "غولدمان ساكس" في مذكرة إن التهدئة الملحوظة بين إيران وإسرائيل ربما تؤدي إلى خفض ما بين خمسة إلى 10 دولارات أخرى في سعر البرميل خلال الأشهر المقبلة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.

وتباطأ النشاط التجاري الأميركي في أبريل إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، وقالت "ستاندرد اند بورز غلوبال" أمس الثلاثاء إن مؤشرها لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفض إلى 50.9 هذا الشهر من 52.1 في مارس.