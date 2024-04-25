نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية سفارة اليونان.. انطلاق المنتدى اليوناني المصري للسياحة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق المنتدى اليونانى للسياحة الفاخرة، مساء أمس، تحت رعاية وزارة السياحة اليونانية ووزارة التنمية الزراعية اليونانية والسفارة اليونانية بالقاهرة، بمشاركة كبيرة من رواد السياحة المصريين.

وأقيم المنتدى، تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة اليونانية، ومحافظة مقدونيا الوسطى اليونانية، وإحدى شركات الطيران المصرية -راعى رئيسى للمنتدى- محافظة جزيرة كريت، شركة الإفطار اليونانى، غرفة تجارة هيراكليون، عاصمة جزيرة كريت، وشركات طيران وسفر يونانية.

وبعد الانتهاء من الاجتماعات المعدة مسبقًا بين شركات السياحة والوجهات اليونانية مع منظمى الرحلات السياحية ووكلاء السفر من مصر، المتخصصين فى السياحة الفاخرة، تم عرض هذه الوجهات السياحية للمدعوين بينما تم منح جميع المشاركين الفرصة لمزيد من التواصل أثناء حفل الكوكتيل.

والهدف من إقامة هذا المنتدى هو الترويج لليونان كوجهة رائدة فى مجال السياحة على الخارطة الدولية.

وتتولى هيئة تنشيط السياحة اليونانية مسؤولية وضع خطة التسويق لليونان والترويج السياحى فى جميع أنحاء العالم. وتتمثل مهمتها فى تنظيم وتطوير وترويج المنتج السياحى للبلاد، من خلال تصميم وتنفيذ الخطط والإجراءات الإستراتيجية فى اليونان وخارجها، من خلال مكاتبها الموجودة فى 17 دولة حول العالم.

أما محافظة مقدونيا الوسطى فهى ثانى أكبر محافظة يونانية، تقع وسط شمال اليونان، ضمن المنطقة التاريخية لمقدونيا القديمة، وهى بوابة اليونان إلى أوروبا، وترتبط بشبكات النقل والاتصالات والطاقة.

وسالونيك هى عاصمة المنطقة ولها دور ديناميكى كمدينة فى منطقة البلقان، وهي مركز سياسى واقتصادى وصناعى قوى فى شمال اليونان.

وتعد جزيرة كريت خامس أكبر جزيرة فى اليونان بفضل موقعها الجغرافى فى البحر المتوسط على مفترق طرق ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وإفريقيا، تتمتع جزيرة كريت بمناخ فريد وتنوع بيولوجى غنى ونادر.

وترحب جزيرة كريت، من خلال عرضها بعنوان كريت شعار الأصالة"، بزوارها الذين يتمتعون بالمناظر الطبيعية والخلابة، حيث تهيمن زرقة البحر العميقة إلى جانب ألوان الأرض الكريتية فى المساحات الغير مستكشفة التى لا تمحى بصمة التاريخ وحضاراته القديمة.

أما بلدية إيرابترا فتقع فى أقصى الجزء الجنوبى من اليونان وهى أقرب مدينة للاتحاد الأوروبى على مسافة 190 ميلًا بحريًا فقط من الساحل المصرى، وتستغرق الرحلة أقل من ساعتين بالطائرة المائية الصغيرة من الإسكندرية فى مصر.

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