نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير فلسطين بالقاهرة: نحن على شراكة كاملة مع تركيا لمواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت سفارة تركيا بالقاهرة، الثلاثاء، فعالية فى إطار احتفالات عيد الطفولة والسيادة الوطنية 23 أبريل، والذكرى الـ ‏‏104 لتأسيس مجلس الأمة التركى الكبير، وذلك بمقر إقامة سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن.

ووجه سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الشكر للسفير التركى والسفارة التركية على تنظيم اللقاء للتضامن مع الطفل الفلسطينى فى غزة والقدس وأنحاء الاراضى الفلسطينية.

وقال السفير: بالنيابة عن سفارة فلسطين أتقدم بأحر التهانى بمناسبة يوم الاستقلال والسيادة التركية ويوم الطفل التركى الذى نعتبره يوم الطفل العربى أيضًا.

كما وجه السفير، الشكر لجمهورية تركيا والرئيس أردوغان والحكومة التركية والمجتمع التركى لما قدموه من دعم تاريخى وأصيل للشعب الفلسطينى وتسيير القوافل الإغاثية والتى تقدم يد العون للشعب الفلسطينى فى كل مكان.

وتابع: نحن على شراكة كاملة مع تركيا لمواجهة التحديات الماثلة أمام شعبنا، ونرسل رسالة من سفارة تركيا إلى أطفال فلسطين بأن أطفال تركيا معهم.

وأضاف السفير، الشعب الفلسطينى حى لأنكم فى تركيا ومصر والأمة العربية وأحرار العالم مع الشعب الفلسطينى، ونأمل من أعماق قلوبنا أن يحمل هذا المساء رسالة لكل أطفال فلسطين لأن من حقهم العيش بحرية وكرامة وإنسانية مثل أطفال العالم.

وقال: شعبنا قوى وصامد ومتماسك بالبقاء على أرضه، مضيفًا، نتمنى السلامة لكل أبناء شعبنا الفلسطينى الذين يتعرضون لهذا العدوان المستمر -القدس عاصمة فلسطين.

لن نكرر أخطاء الماضى وباقون على أرضنا كما قال أبو مازن، وأطفالنا يحلمون بغد مشرق وأمل فى الحرية والاستقرار والسلام.

واختتم السفير كلمته قائلًا: بدعمكم المستمر سوف نصل للقدس عاصمة فلسطين ونصلى سويا فى المسجد الأقصى المبارك.

1cb78fe8-6488-4b86-bafd-25e1aaa638ac

433f5226-c23a-47e2-9b76-a5ac22bd2e00

bee17535-8928-4610-a323-5a69311d1349